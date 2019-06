Borsa:Milano rallenta con dati industria

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - La Borsa di Milano (+0,04%) rallenta con i dati sulla produzione industriale che vedono la seconda flessione congiunturale dopo gli aumenti di inizio anno.

A Piazza Affari prosegue la corsa di Mediaset (+5,5%), con la costituzione di una super holding che avrà la sede legale in Olanda, mentre in spagna il titolo cede il 4%.

Deboli le utility con Enel (-1,1%), Snam (-0,5%), Terna (-0,4%), Hera (-0,2%) mentre è piatta A2a. Andamento positivo per il comparto dell'auto con Fca (+2,1%), Cnh (+0,4%), Exor (+0,3%) e Ferrari (+0,2%). Seduta in rialzo per le banche dove primeggia Bper (+1,5%) seguita da Ubi e Unicredit (+1,1%), Banco Bpm (+1%) e Intesa (+0,2%).