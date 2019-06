Borsa:Europa resta rialzo, Milano +0,18%

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Le Borse europee si confermano a metà seduta in positivo sulla scorta della decisione Usa di non imporre i dazi al Messico. L'indice d'area Stoxx 600 è marginale con acquisti sui titoli legati all'energia mentre il petrolio sale (54,13 dollari al barile il Wti) sulle attese per un taglio delle quote della produzione alla prossima riunione dell'Opec.

Chiusa Francoforte, sotto la lente Londra (+0,47%) mentre il Pil della Gran Bretagna paga le incertezze della Brexit con una contrazione mensile dello 0,4%. Parigi segna invece un +0,31%.

Più cauta Milano (Ftse Mib +0,18% a 20.385 punti) con lo spread a 265. A Piazza Affari resta l'evidenza di Mediaset che sale del 7,16% con gli analisti che promuovono la superholding. Viaggiano poi spediti Tenaris (+3,26%) e Buzzi (+2,15%), entrambe in Sud America dopo che è stato disinnescato il pericolo dazi Usa sul Messico dopo l'accordo in tema migratorio. Buon passo anche per Fca (+2,19%), Saipem (+1,14%) e i bancari (Bper (+1,33%) e Ubi (+1,38%).