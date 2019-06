Borsa: Milano in rialzo, corre Mediaset

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - La Borsa di Milano (+0,5%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari corre Mediaset (+6%), dopo la decisione di trasferire la sede legale in Olanda e di costituire una super holding che conterrà anche Mediaset Espana. Poco mosso lo spread tra Btp e Bund tedesco che ha avviato la seduta a 260 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,36%.

In positivo il comparto dell'auto dove si mette in mostra Fca (+2,7%). In rialzo anche Exor (+0,7%), Cnh (+0,8%) e Ferrari (+0,4%). Bene le banche con Ubi (+0,9%), Bper (+0,7%), Banco Bpm e Unicredit (+0,6%).

Avanzano anche i petroliferi con il prezzo del greggio che sale ancora. In positivo Tenaris (+3%), Saipem (+1,2%), Eni (+0,5%) e Italgas (+0,3%). Seduta all'insegna del rialzo anche per Tim (+0,6%), Leonardo (+0,5%) e Poste (+0,4%). Deboli le utility con Terna, Snam e A2a (-0,1%) ed Enel (-0,6%).