Conte, flat tax in deficit? Progetto ancora non c'è

"Non discuto adesso davanti ai giornalisti come si farà la flat tax: un progetto di flat tax non è ancora arrivato a Palazzo Chigi". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte risponde a chi, a margine di un evento in Campidoglio, gli chiede se sia favorevole a realizzare la flat tax in deficit, come propongono Lega e M5s.

Ancora oggi, il vicepremier leghista, Matteo Salvini ha rilanciato la Flat Tax, commentando le Considerazioni finali del Governatore.

"La proposta della Lega di finanziare in deficit la flat tax - dicono autorevoli fonti parlamentari del Movimento 5 Stelle - ci trova favorevoli. A maggior ragione se, come apprendiamo, Tria già condivide questa idea: ben venga il regime fiscale al 15% per i redditi fino ai 65.000 euro".

"Ci prendiamo ancora questi giorni ma sicuramente lunedì sarà la prima buona occasione per fare il punto della situazione - ha detto ancora Conte -: voglio parlare agli italiani. Questo è il governo del cambiamento, della chiarezza". "Dobbiamo massima chiarezza agli italiani", aggiunge.

