Borsa: Milano apre in calo (-1,09%)

- La Borsa di Milano apre in calo. Il primo indice Ftse Mib cede l'1,09% sotto i 20 mila punti a 19.729.

Le Borse europee aprono in forte calo dopo le minacce di Donald Trump di imporre i dazi al Messico. Gli investitori temono l'apertura di un nuovo fronte di tensione dopo quello con la Cina. I listini risentono anche dell'andamento del prezzo del petrolio e dei dati in calo della manifattura cinese. Avviano la seduta in rosso Francoforte (-1,34%), Madrid (-1,12%) Parigi (-0,96%), Londra (-0,89%).

Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in netto rialzo oltre la soglia di 290 punti a 291,4 punti contro i 283 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,73%.

La Borsa di Tokyo termina l'ultima seduta della settimana in netto calo, con l'inasprirsi delle dispute commerciali dopo la decisione del presidente Usa, Donald Trump, di applicare dazi aggiuntivi del 5% sull'import contro il Messico, che penalizza in primo piano i costruttori auto giapponesi nella regione. Il Nikkei cede l'1,63% a quota 20.601,19, perdendo 341 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si apprezza sul dollaro a 108,90, e a 121,20 sull'euro