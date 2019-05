Borsa: Asia chiude in calo, giù Tokyo

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Le Borse asiatiche chiudono in rosso dopo i dati sulla manifattura cinese e la produzione industriale in Giappone. Sullo sfondo restano le preoccupazioni degli investitori per l'assenza di un accordo sul commercio internazionale tra Usa e Cina. Dagli Stati Uniti, intanto, arriva le dichiarazioni di Donald Trump che minaccia di limitare la condivisione di intelligence se il governo britannico consentirà a Huawei di costruire parte della rete 5G del paese.

Tokyo (-1,6%) archivia in negativo l'ultima seduta della settimana. Sul mercato valutario lo yen si apprezza leggermente sul dollaro. A mercati ancora aperti sono in rosso anche Shanghai (-0,3%), Shenzhen (-0,1%), Hong Kong (-0,5%) mentre procedono in rialzo Seul (+0,1%) e Mumbai (+0,3%).

Giornata ricca sul versante macroeconomico con il Pil del primo trimestre dell'Italia e i dati dell'inflazione e prezzi alla produzione. Dalla Germania l'inflazione e dagli Usa gli indici sui consumi,inflazione e fiducia dei consumatori.