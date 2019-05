Borsa: Europa in rialzo con finanza

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Avvio positivo per le Borse europee: Londra (+0,15%), Parigi (+0,3%), Francoforte (+0,35%).

L'indice d'area Euro Stoxx è in rialzo (+0,4%), grazie all'energia (+1,55) e alla finanza (+1%). L'aumento del prezzo del petrolio (a 59,34 dollari per il barile Wti e a 69,84 dollari per il Brent) giova alle società del comparto: TechnipFMC (+1,6%), Repsol (+1,5%), Total (+1,4%), Sbm Offeshore (+1,4%). Bene il risparmio e la finanza con la Bank of Ireland (+1,7%), Natixis (+1,7%)e Deutsche Bank (+1,4%).

Sul Cac 40 a Parigi guadagnano Credit Agricole (+1,4%) e Bnp-Paribas (+1,2%), mentre è debole il lusso di EssilorLuxottica (-0,4%) e L'Oreal (-0,12%). A Londra in controtendenza c'è l'energia di National Grid (-4,8% nel giorno dello stacco della cedola) mentre a Francoforte cedono ThyssenKrupp (-1%) e Lufthansa (-0,4%).