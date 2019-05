Lactalis conquista anche il Parmigiano

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Lactalis conquista Nuova Castelli, principale esportatore italiano di parmigiano reggiano. Il colosso francese ha sottoscritto "un accordo per l'acquisizione dell'intero capitale" di Nuova Castelli, l'80% del quale era detenuto dal fondo inglese Chartherhouse Capital Partner. Con questa operazione, si legge in una nota, Lactalis "rafforza la sua leadership nella distribuzione dei formaggi italiani DOP sui mercati internazionali, dove è già protagonista con una presenza commerciale e distributiva in oltre 140 paesi".