Banche:Cbi,pagamenti su app non bancarie

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Sarà operativa dal 1 giugno la piattaforma CBI Globe - Global Open Banking Ecosystem che consentirà a chi dispone di un conto corrente online di disporre pagamenti o ottenere informazioni sul proprio conto anche attraverso l'impiego di app di altri soggetti bancari e non, appositamente autorizzati ad operare in Italia. Lo rende noto il Consorzio Cbi secondo cui si tratta di un'anticipazione sulla scadenza europea che, in linea con le indicazioni di Banca d'Italia, supporta al massimo gli aderenti nell'applicazione della Direttiva PSD2 e consentirà di ampliare notevolmente nel nostro paese il livello di integrazione ed efficienza nel mercato dei pagamenti. Ad oggi hanno aderito alla piattaforma CBI Globe quasi 300 banche che rappresentano circa l'80% del mercato bancario italiano.

"La modellazione di CBI Globe e dei servizi che saranno disponibili sulla piattaforma - dichiara Liliana Fratini Passi, Direttore Generale del Consorzio CBI