Roma e Milano top spesa per weekend

Se Zurigo è la città in cui si vive meglio, e San Francisco quella in cui si guadagna di più, Milano e Roma sono tra le città più costose al mondo per un weekend di coppia ma tra le più economiche per bere un cappuccino al bar. A dirlo è 'Mapping the world's prices', il rapporto di Deutsche Bank che analizza prezzi e qualità della vita in 56 grandi città nel mondo rilevanti per il mercato finanziario mondiale. Milano è alla 35/a e Roma 40/a in una classifica che vede sul podio Zurigo, Wellington e Copenaghen.

Spicca il fatto che Milano è in assoluto la destinazione più costosa al mondo per un weekend 'romantico' visto che una notte in albergo a 5 stelle con vista per due costa in media 961 dollari. Va un po' meglio a Roma, al 6/o posto, con un costo medio di 609 dollari. In compenso la capitale è terz'ultima per il prezzo di un cappuccino (al massimo di 1,9 dollari) e Milano è l'ultima, con un costo medio di 1,7 dollari.