Poste:Del Fante,accordo con Amazon sfida

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Confermiamo che entro al fine del 2019 verrà implementato tutto il piano di trasformazione" del modello di consegne di Poste Italiane: l'A.d. di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ricordando il "+35% di consegne di pacchi e-commerce nel primo trimestre". "E' un mercato che cresce, ma Poste sta crescendo più del mercato".

L'azienda ha "interpretato in materia positiva una sfida", dice ancora l'ad sullo sviluppo di Amazon. Una sfida "perché Amazon ha una sua rete di consegna nel Paese che continuerà a far crescere indipendentemente dalle scelte nostre e di altri operatori". Amazon "con il record dei consegne di Poste Italiane nel 2018 è diventato il primo cliente, ed è per noi un motivo di grande soddisfazione" e "continua la rivisitazione degli accordi" con il colosso dell'e-commerce. E procede l'espansione dell'accordo di collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai "Entro fine dell'anno 3.500 tabaccai d'Italia, i più importanti, da noi selezionati saranno titolari di una licenza 'PuntoPoste'.