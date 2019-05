Patatine Crik Crok pronte al rilancio

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Crik Crok, storico marchio di patatine della romana Ica Foods, è pronta per il rilancio sotto la guida di Francesca Ossani che ha acquisito il gruppo dopo due anni di trattative. Il Tribunale di Velletri ha emesso il decreto di omologa del concordato preventivo presentato dalla società Ica Foods a giugno 2017 e basato sulla proposta irrevocabile per l'acquisto del ramo d'azienda Crik Crok da parte di AT Srl, di proprietà di Ossani. La Ica Foods International ha condotto finora Crik Crok in regime d'affitto d'azienda con la Ossani e Sandro Scagnoli, rispettivamente presidente e direttore generale, per permettere la continuità aziendale durante la lunga procedura concordataria. Il piano prevede "la progressiva e decisa riduzione delle perdite di bilancio sino a conseguire, entro il prossimo esercizio finanziario (nel 2020, ndr), il pareggio del risultato industriale e la ripresa della produzione di flussi finanziari positivi essenzialmente tramite l'ampliamento della quota di mercato".