Borsa: Milano giù con spread (-1%)

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Piazza Affari sconta a fine mattinata il rialzo dello spread tra Btp e Bund tedeschi, che si mantiene sopra i livelli dell'apertura a 286 punti, dopo aver sfiorato i 290. L'indice Ftse Mib cede l'1% in coda agi altri listini europei, appesantito dai bancari Fineco (-2,85%), Banco Bpm (-2,05%), Unicredit (-2%), Intesa (-1,95%) e Ubi (-1,34%).

Pochi i, limitati a Saipem (+0,97%), all'indomani del rialzo dell prospettiva da 'negativa' a stabile' da parte si S&p e sostenuta dal prezzo del greggio, che non muove invece Eni (-0,65%). Acquisti su Tim (+0,85%) ed Fca (+0,36%), dopo il rally della vigilia a seguito del progetto di fusione con Renault (+1,37% a Parigi) e del coinvolgimento di Nissan e Mitsubishi, entrambe alleate dei francesi, in rialzo a Tokyo rispettivamente del 2,3 e del 5,9%.