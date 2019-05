Borsa: Europa in rosso, Milano -0,8%

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Si confermano in calo, a parte Londra (+0,11%), le principali borse europee in attesa dell'avvio degli scambi a Wall Street, ieri chiusa per festività, i cui futures sono in calo. Milano (Ftse Mib -0,88%) è la peggiore, preceduta da Madrid (-0,43%), Parigi (-0,34%) e Francoforte (-0,23%). Meglio delle stime la fiducia economica nell'Ue, in maggio, diffusa all'indomani dell'esito delle elezioni. Dagli Usa invece sono in arrivo i prezzi delle case e l'indice manifatturiero della Fed di Dallas. Segno meno per i bancari Fineco (-2,93%) e Unicredit (-1,88%), appesantiti dallo spread a 286 punti e dalla possibile procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia da parte dell'Ue. Giù anche SocGen (-1,91%), Commerzbank (-1,33%) e Lloyds (-1,21%). Il prezzo del greggio (Wti +0,67%) favorisce Saipem (+1,28%), Tullow Oil (+0,92%) e Bp (+0,35%). Brilla il comparto auto sulla scia del progetto di fusione tra Fca (+0,82%) e Renault (+1,82%), con Peugeot (+3,5%), interessata a Jaguar-Land Rover, nelle mani di Tata.