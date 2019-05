Bce:da oggi nuove banconote 100,200 euro

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Entrano oggi in circolazione le nuove banconote da 100 e 200 euro "dotate di caratteristiche di sicurezza nuove e avanzate". E' quanto ricorda la Bce secondo cui i biglietti completano così la serie 'Europa'.

Nella parte superiore della striscia argentata un ologramma con satellite reca un piccolo simbolo € che ruota attorno al numero. Il simbolo € diventa visibile muovendo la banconota e si distingue più chiaramente se esposto a luce diretta. La striscia argentata contiene anche il ritratto di Europa, il motivo architettonico e il simbolo € riprodotto in grande. Inoltre, le nuove banconote da 100 e 200 presentano un numero verde smeraldo perfezionato. Figura in tutti gli altri tagli della serie Europa, ma questa versione più avanzata mostra anche il simbolo € che compare più volte all'interno del numero.