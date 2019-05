Inail premiata per campagna storytelling

(ANSA) - BAKU, 27 MAG - L'International social security association (Issa), che riunisce oltre 330 organizzazioni di sicurezza sociale di 158 Paesi, al forum continentale di Baku, in Azerbaijan ha assegnato all'Inail 14 riconoscimenti per altrettanti progetti presentati dall'Istituto, tra cui le nuove tecniche di 'storytelling' delle campagne "Belle Storie" e "#storiediprevenzione". Lo annuncia una nota dell'Inail. La giuria dell'Associazione internazionale di sicurezza sociale ha assegnato i riconoscimenti, valutando 76 buone pratiche presentate da 25 istituti membri di 20 Paesi, nell'ambito della quarta edizione del premio "Buone pratiche per l'Europa", iniziativa con cadenza triennale promossa dall'Issa per incoraggiare la realizzazione di progetti innovativi, efficienti e riproducibili da altri organismi nazionali.