Borsa Milano fiacca con banche, vola Fca

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Seduta post elettorale a due facce per Piazza Affari, partita in positivo per poi indebolirsi con l'ipotesi un intervento Ue sul bilancio 2018 dell'Italia e il ritorno di una forte tensione sui titoli di Stato: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,06% a 20.363 punti, l'Ftse All share in calo dello 0,10% a quota 22.273.

Tra i gruppi principali di Milano, forti acquisti su Fca dopo la conferma ufficiale di una proposta di fusione con Renault: il titolo del gruppo automobilistico italiano ha chiuso in rialzo del 7,9% tra un boom di scambi, ma ancora meglio (+8,1%) ha fatto Fincantieri promossa da Akros ma soprattutto sull'ipotesi che il dossier Fca-Renault possa 'sbloccare' l'acquisizione della francese Chantiers de l'Atlantique (la ex Stx). Molto bene anche Exor (+6,1%), mentre il settore del credito ha accusato qualche vendita: Bper -2,6%, Banco Bpm e Ubi -2,3%, Unicredit -2,2%. Pesante anche Leonardo che ha perso il 2,1%, mentre tra i titoli 'minori' Conafi ha ceduto il 18%.