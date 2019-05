Borsa: Europa riduce rialzo,guida Milano

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Le Borse europee proseguono in rialzo ma riducono i guadagni rispetto alle prime battute. In testa Milano (+0,6%) dove prosegue la corsa di Fca (+12%) ed Exor (+6,3%), dopo la proposta di fusione con Renault (+16%). I mercati risentono positivamente anche delle aperture di Donald Trump sul fronte del commercio internazionale. Senza scossoni l'euro sul dollaro che resta stabile a 1.1193 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,4%. Bene Madrid (+0,6%), Francoforte (+0,5%), Parigi (+0,3%) e Amsterdam (+0,2%). Chiuse Londra e Wall Street per festività.

Nel Vecchio continente andamento positivo per le auto (+2,7%) dove, oltre a Fca e Renault, procedono in rialzo Porsche (+1,6%), Volkswagen (+1,2%), Daimler (+1,1%) mentre è in controtendenza Peugeot (-3,1%).

A Piazza Affari in rosso le banche con Bper (-1,1%), Unicredit (-1%), Banco Bpm e Ubi (-0,2%). In positivo Mediaset (+1,1%) e Tim (+0,8%).