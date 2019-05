Borsa:Asia chiude debole con timori dazi

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Le Borse asiatiche chiudono deboli, appesantite dal calo dei tecnologici e del settore energia. Tra gli investitori permangono i timori per la fase di stallo dei negoziati tra Usa e Cina sul commercio internazionale e l'intensificarsi delle pressioni sul comparto tecnologico dopo la vicenda Huawei.

Poco variata Tokyo (-0,16%) con lo yen che torna ad apprezzarsi sul dollaro a 109,60, e a 122,50 sull'euro. In positivo Shanghai (+0,37%) e Hong Kong (+0,49%) mentre è piatta Shenzhen (-0,05%). In rialzo Mumbai (+0,76%) mentre è in calo Seul (-0,69%).

Giornata scarna di spunti macroeconomici. In arrivo dal Regno Unito i dati sulle vendite al dettaglio e dagli Usa gli ordini di ordini di beni durevoli.