Borsa: Europa in rialzo, Londra +0,7%

Borse europee in rialzo con l'apertura di Trump sul caso Huawei e gli investitori alla finestra in attesa dell'esito del voto per il rinnovo del parlamento europeo. Stabile Londra (+0,7%) dopo l'annuncio di dimissioni del premier britannico Theresa May.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,7%. Nel Vecchio continente Milano (+1,4%), che ha sofferto di più di altri listini alla vigilia, indossa la maglia rosa, spinta dai titoli finanziari e dalla performance di Cnh (+4%). In rialzo anche Parigi e Madrid (+0,9%), Francoforte (+0,8%). I listini avanzano con la performance positiva delle tlc (+1,1%), le utility (+0,9%) ed i tecnologici (+0,8%). Bene anche l'energia (+0,8%), dopo la rimonta del prezzo del petrolio.