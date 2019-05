Borsa: Europa guadagna, Milano +1,4%

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Proseguono nel guadagnare le principali Borse europee nei giorni del voto per il rinnovo del Parlamento Ue. L'indice d'area, Stoxx 600, cresce dello 0,73%.

La migliore resta Milano (+1,4%), seguita da Stoccolma (+1%), Madrid e Parigi (+0,9%), Francoforte e Londra (+0,8%), quest'ultima nonostante l'annuncio delle dimissioni di Theresa May e dopo i dati delle vendite al dettaglio di aprile, in calo, ma migliori rispetto alle stime. Un clima positivo anche per le parole di apertura di Donald Trump su Huawei e i negoziati sui dazi con la Cina. Positivi i future americani prima dell'avvio dei mercati Oltreoceano.

A Piazza Affari il titolo con la performance migliore è Unipol (+4,28%) e continua a guadagnare Cnh (+3,55%), dopo l'annuncio di Trump di incentivi agli agricoltori che favorirà il ricambio dei mezzi. Crescono anche Unipolsai (+3%), Unicredit e Ubi (+2,6%), Generali (+2,4%), A2A (+2,2%). Unici in rosso Amplifon (-1,2%), Diasorin (-0,6%, Banca Generali e Prysmian (-0,2%).