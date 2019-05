Borsa: Milano apre in calo -0,7%

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - La Borsa di Milano apre la seduta in terreno negativo. L'indice Ftse Mib cede lo 0,73% a 20.423 punti. Prevalgono gli ordini in vendita sui tecnologici, un mood che prosegue da alcune sedute sulle tensioni tra Huawei e il governo americano. Stm cede il 2,47%. Pesanti anche Tenaris (-2,08%) e Saipem (-2,19%). Tra le banche Ubi cede lo 0,94% e Banco Bpm l'1,07%. In controtendenza la Juve che rimbalza in rialzo del 2,15% mentre è in corso il 'toto' allenatore e torna il nome di Antonio Conte.