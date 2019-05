Borsa: Europa in calo, Londra -0,5%

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - In scia alle Borse asiatiche anche gli indici di quelle europee si piegano alle vendite. Londra cede lo 055%, Parigi lo 0,82%, Francoforte lo 0,86%, Madrid lo 0,67 per cento. Alcuni titoli in controtendenza sui listini come Vodafone (+0,8%), Glaxo (+0,4%) mentre scivolano Bmw (-1,1%) e Covestro (spinoff della Bayer nella plastica) che lascia l'1,1 per cento.