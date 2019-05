Tria, coperture famiglie non individuate

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Non sappiamo cosa sia questo miliardo. Se si spenderà meno di quanto preventivato (per il reddito di cittadinanza, ndr) si saprà a fine anno e non adesso.

E' inoltre chiaro che queste spese non possono essere portate all'anno successivo". E' quanto ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria in una intervista ad Agorà parlando delle coperture del decreto famiglia che - ha spiegato - "per ora non sono state individuate". Il provvedimento - ha spiegato - è stato rinviato.