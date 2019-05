Borsa: Salcef verso nuove acquisizioni

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Salcef Group, leader internazionale nell'industria ferroviaria, si prepara alla quotazione in Borsa, prevista entro il prossimo novembre (su Aim Italia), e punta a sbarcare sul mercato principale (Mta), nel segmento Star, "il prima possibile, nel corso del 2020". Lo ha detto l'amministratore delegato, Valeriano Salciccia, durante la presentazione della Business Combination con la Spac Industrial Stars of Italy 3, quotata sul mercato Aim dal 2017. L'operazione prevede che Salcef incorpori la Spac e contestualmente si quoti a Piazza Affari, con l'obiettivo di crescere nel settore ferroviario con nuove acquisizioni in Italia e all'estero. "Un dossier molto caldo riguarda un'azienda italiana, che lavora anche in Germania e Austria, del settore tecnologico".

Oltre all'Italia, "guardiamo alla Germania, dove vogliamo incrementare la nostra presenza, all'Europa Occidentale, all'Australia, agli Stati Uniti e al Canada". Anche negli Usa "stiamo valutando un dossier molto interessante", aggiunge l' a.d