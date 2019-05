Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,77%)

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - La Borsa di Milano chiude in positivo (+0,77%) in linea con il resto d'Europa. I mercati infatti hanno interpretato la concessione del governo Usa a Huawei di una licenza temporanea per mantenere operativi apparecchi e reti già in commercio come un allentamento delle tensioni deflagrate ieri tra la società cinese e le Big Tech. Ne beneficiano i tecnologici, con Stm che rimbalza (+4,45%). Bene Ferragamo (+2,64%) e Tim dopo la trimestrale (+2,25%). Cede Azimut (-2,9%) di cui Fitch conferma il rating ma con outlook negativo. Alcune banche soffrono con lo spread che tocca anche i 280 punti base (per chiudere a 270,71): Bper perde (-2,63%) come Ubi (-2,49%) e Banco Bpm (-0,44%). Fuori dal Ftse Mib vola Astaldi (+7,88%) sulle indiscrezioni di una ripresa dei colloqui per la vendita della concessione del terzo ponte sul Bosforo. Ben intonata anche Ima (+3,27%) salita all'84% del capitale della società dell'e-mobility Atop.