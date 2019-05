Trasporti:Rixi,vantaggi usando più mare

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Nel settore dei trasporti, "utilizzare sempre di più il mare e il trasporto sul treno, anche combinati col trasporto su gomma, può essere un modo alternativo per far movimentare i camion e le merci. E' un elemento che porta alle nostre imprese un vantaggio competitivo e consente loro di recuperare nuovi mercati, anche nel Centro Europa". Così il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, a margine dell'evento 'Mobilità a impatto zero: il futuro è green' organizzato da Alis.

Nel settore della logistica "oggi abbiamo ancora diseconomie importanti e credo che momenti come questo, di confronto con un insieme di operatori, ci consentono di andare a individuare non dei sistemi alternativi, ma un vero e proprio sistema intermodale dei trasporti, facendo risparmiare sia i vettori che le imprese", ha concluso Rixi.