Petrolio: in rialzo a 63,81 dollari

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Quotazioni del petrolio in netto rialzo in vista di un mantenimento dei tagli delle quote di protezione dopo la riunione dell'Opec+.I contratti sul greggio Wti con scadenza a giugno guadagnano oltre dollaro a 63,81 dollari al barile come anche il Brent che sale a 73,23 dollari.