Tapì compra 100% Les Bouchages

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - L'italiana Tapì acquista il 100% di Les Bouchages Delage, produttore francese di tappi e chiusure per liquori e vini d'alta gamma. La società francese ha ricavi pro-forma pari a 80 milioni di euro, con un ebitda margin del 20%. I termini della transazione finanziaria non sono stati resi noti. La definizione dell'operazione è attesa entro fine mese.

Tapì è una società di Massanzago (Padova) ed è controllata da Wise Equity sgr.

Gli azionisti di Les Bouchages reinvestiranno parte dei proventi in Tapì, entrando nel cda e mantenendo le posizioni manageriali. Stefano Ghetti, senior partner di Wise Equity, ha sottolineato come grazie alla complementarietà delle società il gruppo diventerà il leader globale nella sua nicchia di mercato, con "evidenti possibilità di crescita sia a livello organico sia attraverso ulteriori acquisizioni strategiche, che vediamo principalmente nella parte orientale del mondo".