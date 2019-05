Nella scelta del prossimo presidente della Bce, allo scadere del mandato di Mario Draghi a fine ottobre, conterà l'esito delle elezioni europee. E "non dobbiamo necessariamente scegliere (candidati, ndr) fra Parigi e Berlino". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini in un'intervista alla Reuters. "Aspettiamo il voto del 26 maggio. Penso che cambieranno molte cose in Europa, anche a livello della Commissione", dice Salvini.