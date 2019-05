Borsa:Europa cambia passo,gira in rialzo

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Le Borse europee provano a cambiare passo e, dopo Milano, girano tutte in rialzo in scia ai dati sul commercio internazionale. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna mezzo punto con gli acquisti che previlegiano edilizia, chimica e informatica. Francoforte guadagna lo 0,85%, Londra lo 0,29% Parigi lo 0,5% con EssilorLuxottica poco mossa (-0,37%) nel giorno dell'assemblea. A Piazza Affari il Ftse Mib che sfiora i 21 mila punti, sale dello 0,41% mentre lo spread tra btp e bund si conferma in calo e stabile in area 280 punti. Proseguono in evidenza Tenaris (+2,91%), Lazio (+5,34%) dopo la vittoria della Coppa Itala, Juventus (+2,79%) e le banche con in testa Mps (+2,42%). Fuori dal paniere principale vola Ternienergia (+29%) che ha ceduto 22 impianti fotovoltaici.

Sotto pressione Pirelli (-2,94%) e Moncler (-1,79%). Debole Generali (-0,88%) con la solvency ratio che delude le attese.

Sul fronte dei mercati anche Wall Street è attesa in positivo con l'euro che resta in rialzo sul dollaro a 1,1204.