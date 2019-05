Mondadori nel 2019 può tornare dividendo

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Nel primo trimestre dell'anno Mondadori ha registrato una perdita di gruppo di 3,5 milioni in miglioramento di 10,1 milioni rispetto allo stesso periodo del 2018, con ricavi a quota 166,8 milioni contro i precedenti 177,7.

La posizione finanziaria netta di gruppo è in miglioramento nei 12 mesi di 42,6 milioni per effetto della continua generazione di cash flow ordinario ed è negativa per 179 milioni. Confermati i target per l'intero 2019, con "ricavi in leggera contrazione, un margine operativo lordo adjusted in crescita 'single digit' e un risultato netto in significativa crescita, atteso nel range 30-35 milioni", afferma la società, secondo la quale il "cash flow ordinario atteso intorno a 45 milioni" crea "condizioni sostenibili per un possibile futuro ritorno al dividendo".