Borsa: Milano frena (-1,3%), banche giù

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Piazza Affari amplia il calo (-1,3%), confermandosi maglia nera in Europa, con lo spread a 289 punti base, che penalizza i bancari Ubi Banca (-3%), Mediobanca (-2,32%) e Bper (-2,24%). Giù anche Intesa Sanpaolo (-1,7%), più caute Unicredit (-0,95%) e Banco Bpm (-0,88%).

Prosegue lo sprint di Ferragamo (+8,56%), promossa dagli analisti, dopo una trimestrale definita come "incoraggiante".

Bene Italgas (+1,74%), all'indomani dei conti, giù invece Snam ((-1,25%) che li ha diffusi nella mattinata. Acquisti su Juventus (+1,4%), mentre il calo del greggio Wti oltre l'1% penalizza Saipem (-1,8%) ed Eni (-1,36%). Contrastate Astaldi (+5,2%) e Salini Impregilo (-2,36%), così come Mediaset (-2,96%) ed Rcs (-2,38%) e Cairo (-2,66%). Giù Maire Technimont (-4,8%) e Prysmian (-3,15%), insieme a Cnh (-2,58%), Ferrari (-2,29%) ed Fca(-1,69%).