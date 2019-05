Natixis:cessione spinge utile trimestre

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Natixis chiude il primo trimestre con un utile in crescita a 764 milioni contro i 260 dello stesso trimestre 2018 grazie alla plusvalenza "per la cessione delle sue attività bancarie retail a Bpce". L'istituto bancario ha annunciato inoltre l'acquisizione della settima boutique focalizzata su M&A, la Azure Capital, con sede in Australia; l'acquisizione dell'11% di Fiera Capital per espandere la distribuzione dei prodotti di asset management in Canada e la piena internalizzazione delle attività di assicurazione non vita per i clienti al dettaglio delle reti Banque Populaire e Caisse d'Epargne. L'indice di patrimonio CET1 ratio è stato rafforzato all'11,3%.