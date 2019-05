Snam e Cisco insieme su IoT e formazione

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - Cisco e Snam lavoreranno insieme in ambito Industrial Internet of Things e per formare le future generazioni di professionisti digitali. L'accordo, si legge in una nota, è stato siglato dall'amministratore delegato di Snam Marco Alverà, da Chuck Robbins, Ceo di Cisco e da Agostino Santoni, Amministratore Delegato di Cisco Italia, alla presenza di Cosma Panzacchi, Executive Vice President Digital Transformation & Technology di Snam.

Cisco e Snam valuteranno cooperazioni su sensori smart 4.0 per ottimizzare il monitoraggio e la manutenzione delle infrastrutture, su tecnologie d'avanguardia di Fog Computing e su nuovi sistemi di connettività, abilitando nuovi servizi legati all'economia circolare, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza. "L'innovazione è una delle direttrici del progetto Snamtec, nel quale investiremo 850 milioni di euro entro il 2022 per gettare le basi dell'azienda energetica del futuro, più digitale, sostenibile e vicina ai territori" ha ricordato Alverà.