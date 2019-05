Borsa:Europa ancora giù dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - Dopo l'apertura in negativo di Wall Street, continuano a vendere le principali Borse europee, sotto la scure di nuovi rialzi dei dazi sulle importazioni cinesi e per l'indebolimento dei petroliferi, col calo del greggio: Londra (-1,1%), Parigi (-0,9%), Francoforte (-0,7%) e Milano (-0,4%).

Sul Ftse Mib prosegue la corsa dei titoli spinti dalle trimestrali, con Amplifon che moltiplica le vendite (+9,1%), variazioni sempre positive per Ferrari (+4%), Campari (+2,8%) e Piaggio (+2,2%). Bene anche Diasorin (+3,3%) e Juventus (+2,6%).

In negativo i finanziari, con Fineco (-6,7%) per la prospettiva di un collocamento da parte di Unicredit, Unicredit (-2,6%), Unipol (-2,5%), Banco Bpm (-2,1%) e Intesa (-1,9%) dopo i conti del trimestre. Male anche Saipem (-3,8%) e Eni (-2,1%).