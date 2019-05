Borsa: Europa in calo, tiene Milano

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - Le Borse europee falliscono il rimbalzo e si dirigono in territorio negativo a metà mattina, con Londra che cede lo 0,6%, Parigi lo 0,4% e Francoforte lo 0,3% mentre resistono Milano (+0,3%) e Madrid (+0,2%). I listini faticano a riprendersi dallo shock per il tweet con cui il presidente Usa Donald Trump ha annunciato dazi più alti su 200 miliardi di dollari di import cinese. Restano negativi di mezzo punto percentuale anche i future su Wall Street mentre le Borse asiatiche hanno chiuso in ordine sparso. L'euro ha annullato i suoi guadagni dopo il dato inferiore alle attese sugli ordini di fabbrica in Germania mentre lo spread Btp-Bund si allarga di 2 punti base a quota 259. Male la Borsa di Istanbul (-2,2%) e la Lira, a 6,16 sul dollaro, dopo l'annullamento delle elezioni amministrative nella capitale.

A Milano corre Campari (+2%) dopo i conti, davanti a Brembo (+1,9%) e Recordati (+1,7%). Giù Fineco con l'avvio del disimpegno di Unicredit (-0,7%), deboli anche Eni (-1,1%) e Saipem (-1%).