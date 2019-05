Ue-19: inflazione sale a 1,7% ad aprile

L'inflazione su base annuale nell'Eurozona sale a 1,7% ad aprile 2019 rispetto all'1,4% di marzo, secondo la stima flash di Eurostat. Guardando alle componenti principali si attende che sia l'energia ad avere l'impatto maggiore (5,4% rispetto al 5,3% di marzo), seguita dai servizi (1,9%, rispetto all'1,1% di marzo), alimentari alcool e tabacchi (1,5%, rispetto all'1,8% a febbraio), e i beni industriali non energetici (0,2% rispetto a 0,1% a marzo).

Rallentano invece i prezzi della produzione industriale: a marzo 2019, rispetto al mese precedente, sono scesi dello 0,1% nella zona euro, e sono aumentati dello 0,1% nella Ue-28. A febbraio 2019 i prezzi alla produzione industriale erano saliti dello 0,1% nella zona euro, e dello 0,2% nella Ue-28. A marzo 2019 rispetto a marzo 2018, sono aumentati del 2,9% nell'Eurozona e del 3,1% nella Ue a 28. In Italia non si registrano variazioni rispetto al mese precedente.