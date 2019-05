Reddito cittadinanza, Tridico: 'risparmi per 1 miliardo'

"Al primo mese le domande per il Reddito di cittadinanza erano 800 mila. Si arriverà a 1,3 milioni, ci arriveremo entro l'anno. C'è un tasso di rifiuto del 20-25% ma ci sarà un risparmio di 800 milioni, al massimo un miliardo". Lo ha detto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico a Porta a Porta. Per quanto riguarda Quota 100, Tridico ha detto che "abbiamo avuto 123 mila domande nel primo trimestre; è presto per fare dei conti io ritengo si arrivi a 290 mila domande, che è quanto previsto per il primo anno".

Tridico ha affrontato anche i temi del lavoro: "Definire il salario minimo e la riduzione del cuneo fiscale: queste due misure potrebbero dare dignità ai lavoratori. L'Italia ha un numero di ore lavorate pari a 1700 l'anno, la Germania 1300, non facciamo riduzioni dell'orario di lavoro dal 1970 ma nel frattempo c'è stato un forte progresso tecnico. Secondo me è sostenibile una riduzione dell'orario di lavoro".