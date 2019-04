Tesoro:Btp 10anni, lieve calo rendimenti

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Il Tesoro ha assegnato in asta Btp a 5 e 10 anni per complessivi 5,5 miliardi di euro con piccole variazioni nei rendimenti. In particolare la terza tranche del Btp a 5 anni, con scadenza 2024, ha avuto richieste per 3,8 miliardi di euro a fronte di un importo assegnato di 2,5 miliardi di euro e un rendimento salito di 1 centesimo da 1,71 all'1,72%. Il 10 anni, quinta tranche, ha visto richieste per 4,184 miliardi e un importo assegnato di 3 miliardi. Il rendimento è calato dal 2,61% al 2,59%. Inoltre il ministero ha assegnato in asta la settima tranche del Ccteu scadenza 2025 per 1 miliardo a fronte di richieste per 1,88 miliardi. Il rendimento è sceso all'1,77% con un calo di 5 centesimi.