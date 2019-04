Iccrea:ok soci a conti,Maino presidente

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Via libera dell'assemblea dei soci di Iccrea all'ultimo bilancio del gruppo bancario nella conformazione pre-riforma, chiuso con un utile consolidato di 7,5 milioni di euro. L'Assemblea ha inoltre rinnovato la composizione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019 - 2022 eleggendo per la prima volta cinque consiglieri indipendenti. I componenti del consiglio sono Giuseppe Maino, Lucio Alfieri, Francesco Carri, Teresa Fiordelisi, Giuseppe Gambi, Maurizio Longhi, Flavio Piva, Angelo Porro, Salvatore Saporito e Pierpaolo Stra espressione delle Banche di Credito Cooperativo, Giuseppe Bernardi, Paola Leone, Luigi Menegatti, Mario Minoja e Laura Zoni come consiglieri indipendenti. Al termine dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha svolto la sua prima riunione, confermando Giuseppe Maino alla presidenza del Cda di Iccrea Banca.