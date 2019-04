Ex Ilva: metà copertura parchi minerali

(ANSA) - TARANTO, 30 APR - Sono stati ultimati "nel rispetto dei tempi previsti dal contratto" i lavori di completamento del 50% della copertura dei parchi minerali dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal (ex Ilva) di Taranto. Lo rende noto l'azienda, precisando che "l'attuale struttura, composta da tre moduli coperti, dopo essere stata montata è stata anche interamente spostata di 230 metri, in modo da collocarla, in maniera permanente, nella cosiddetta posizione finale accanto alla quale, nei prossimi mesi saranno agganciati i restanti tre moduli. Ad oggi, inoltre, è in fase di ultimazione anche il quarto modulo che sarà coperto, sollevato e collegato tra alcuni giorni".

La realizzazione della "copertura dei Parchi Primari, ossia il Parco Minerali e il Parco Fossili - spiega l'Ad di ArcelorMittal Italia, Matthieu Jehl - è uno degli interventi più importanti richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il risultato di oggi è la prova visibile che facciamo sul serio e stiamo rispettando tutti gli impegni presi".