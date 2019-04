Chiude pace fisco, oltre 1,3 mln domande

Ultimo giorno utile per avanzare la domanda per la 'pace fiscale', 'rottamazione-ter' o saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti più in difficoltà. Al momento si contano già, secondo quanto si apprende, quasi 1 milione e 320mila domande, di cui oltre la metà (quasi 800mila) avanzate online (sul sito o via mail). I canali web sono 'aperti' fino alla mezzanotte di oggi. Sono comunque circa 540mila le istanze avanzate agli sportelli dell'Agenzia della Riscossione. Il vicepremier Matteo Salvini ha già annunciato che arriverà una riapertura dei termini.