Borsa: Milano in rialzo con dati Pil

(ANSA) - MILANO, 30 APR - La Borsa di Milano chiude in rialzo (+0,43%) con l'indice Ftse Mib che si ferma a quota 21.883 punti. La miglior piazza in Europa per tutta la giornata assieme a Madrid, grazie alla spinta arrivata dai dati del Pil trimestrale che hanno portato l'Italia fuori dalla recessione tecnica e fatto abbassare la testa allo spread, in calo a 254 punti base.

Tra i titoli a maggiore capitalizzazione corre Ferragamo (+3,01%) grazie alla raccomandazione 'outperform' degli analisti di MainFirst. Acquisti anche su Juventus (+2,51%), Prysmian (+2,5%) e Atlantia (+2,19%). Fuori dal Ftse Mib è brillante il Creval (+2,57%) con l'a.d. Luigi Lovaglio che in assembla ha annunciato la focalizzazione della banca sulle Pmi. Vola Safilo (+17,12%)con la joint venture in Corea del Sud e la fiducia arrivata dall'assemblea sul rilancio del gruppo. Cedono Saipem (-1,8%), Mediobanca (-1,42%), Leonardo (-1,15%), Bialetti (-5,93%) e Salini Impregilo (-5,1%) con la notizia dei contratti sfumati in Polonia.