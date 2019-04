1 maggio: operai Blutec davanti cancelli

(ANSA) - PALERMO, 30 APR - Per l'ottavo anno consecutivo è un primo maggio senza festa per gli operai della Blutec, che domani si ritroveranno davanti ai cancelli della fabbrica di Termini Imerese (PA) proprio nella giornata simbolo del lavoro per rilanciare, ancora una volta, la necessità di trovare una soluzione all'annosa vertenza. La manifestazione, organizzata da Fim Fiom e Uilm, si terrà nel viale che fino a sette anni fa portava il nome dell'avvocato Gianni Agnelli, ma dal 2013 intitolato al '1° maggio'. Il raduno comincerà alle 9,30 e si concluderà con l'intervento di Michele De Palma, segretario nazionale della Fiom.