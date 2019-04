Borsa:Europa gira in calo,scivola Madrid

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Le Borse europee girano in calo dopo l'indice sul sentimento economico dell'eurozona che ad aprile ha visto un netto calo. Scivola Madrid (-0,9%), con l'esito del voto e l'incertezza per una maggioranza chiara per la formazione del nuovo governo. Sul versante dei cambi l'euro sul dollaro si attesta a 1,1161 a Londra.

L'indice stoxx 600 cede lo 0,3%. In calo Parigi, Francoforte e Milano (-0,3%) e Londra (-0,2%). Gli indici sono appesantiti dall'andamento negativo delle utility (-1%) con Endesa (-1,3%), Severn (-1%) e Veolia (-0,6%). In rosso il comparto dell'energia (-1%) con il prezzo del greggio ancora sotto la soglia dei 63 dollari, nonostante gli scontri in Libia. Soffrono Total (-1,4%), Bp (-0,9%) Shell (-0,7%).

A Piazza Affari limano i rialzi le banche. In cima al listino Ubi ed Mps (+2,1%), Banco Bpm (+1,9%), Intesa (+1,5%). In rosso Eni (-1,3%), Tenaris ed Enel (-1,2%), Terna ed Hera (-1%), A2a (-0,5%).