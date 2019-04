Borsa: Milano in rialzo,bene le banche

(ANSA) - MILANO, 29 APR - La Borsa di Milano (+0,2%) prosegue la seduta in terreno positivo, in controtendenza rispetto agli altri listini del Vecchio continente. Gli investitori tirano un sospiro di sollievo dopo la conferma del rating italiano da parte di Standard and Poor's. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 254 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,53%.

In cima al listino svettano le banche con Mps e Banco Bpm (+3,5%), Ubi (+3,2%), Bper (+2,7%), Unicredit (+2,4%) e Intesa (+2,1%). In positivo anche Tim (+0,5%) e Mediaset (+0,7%).

In fondo al listino la Juve (-1,5%). In rosso i titoli legati al petrolio con il prezzo del greggio che resta sotto i 63 dollari. In calo Tenaris (-0,7%), Eni e Snam (-0,6%) e Italgas (-0,8%) mentre è in controtendenza Saipem (+0,3%). Piatte Fca (+0,09%) ed Exor (-0,07%).