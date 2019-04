Borsa: Europa prova rialzo,Milano +0,16%

Le Borse europee si mostrano in lieve recupero con l'apertura di Wall Street. Lo Stoxx 600 naviga a ridosso della parità così come Francoforte (-0,01%) mentre prendono la via del rialzo Londra (+0,26%), Parigi (+0,12%) e Milano (+0,11%). Resta negativa Madrid (-0,37%) sull'esito del voto in Spagna e l'incertezza sulla maggioranza per il nuovo governo. A dare ossigeno al mercato gli acquisti sui finanziari mentre si confermano le vendite sui titoli legati all'energia Prezzo del petrolio in calo a New York con il greggio scambiato a 63,03 dollari al barile. Lo spread tra btp e bund è vicino ai 259 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,59%. A Piazza Affari viaggiano decise Mps (+3,7%), Banco Bpm (+3,4%), Ubi (+3,2%), Unicredit (+2,3%) e Intesa Sanpaolo (+2%). Sul fronte dei cambi l'euro è a 1,115 dollari.