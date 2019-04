Borsa: Asia in positivo, faro su Cina

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Borse asiatiche in rialzo con gli investitori che attendono gli esiti delle trimestrali delle società cinesi, in una settimana che sarà ricca di dati economici. Da domani, intanto, riprenderanno a Pechino i colloqui tra Usa e Cina sui dazi con molti nodi ancora da sciogliere. Lunga pausa festiva per la Borsa di Tokyo per l'abdicazione dell'imperatore Akihito.

A mercati ancora aperti procedono in rialzo Hong Kong (+0,9%), Shanghai (+0,3%) e Seul (+1,5%) mentre è in controtendenza Shenzhen (-1%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo gli indici fiducia dell'Eurozona ed i dati dei prezzi alla produzione dall'Italia.

Dagli Stati Uniti previsti i dati sui consumi, redditi e inflazione.