Pop. Sondrio: assemblea con 1.697 soci

(ANSA) - BORMIO (SONDRIO), 27 APR - All'avvio del lavori sono 1.697 i soci costituiti per l'assemblea della Banca Popolare di Sondrio, che dovrà approvare tra l'altro un bilancio 2018, chiuso con un utile netto di 110 milioni e un dividendo di 0,05 euro per azione.

Il calo dell'utile rispetto all'anno precedente, quando era stato di 159 milioni, ha risentito secondo la banca "dell'andamento negativo dei mercati" ed è stato "penalizzato dai 32,2 milioni dei contributi per la stabilizzazione del sistema bancario" mentre è stato "influenzato positivamente dal dividendo straordinario di Nexi (20,8 milioni)".

Alla fine del 2018 il capitale Cet1 era salito al 12,03% rispetto all'11,6% del 2017 mentre i crediti lordi deteriorati sono scesi a 53 milioni.